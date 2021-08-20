Гуртові ціни на яблука можуть знизитись до 8-10 грн, — експерт плодовоовочевого ринку

Про це сказав Олександр Хорев, експерт плодовоовочевого ринку, в ефірі програми “Еспресо гаманець” з Олександром Морщавкою на телеканалі Еспресо.

“Цього року, по нашим оцінкам, валовий збір може перевищити рекордний 2018-ий рік, коли в Україні був зібраний дуже великий врожай яблук. Гуртові ціни можуть подолати відмітку і в 10 грн. І мені здається, якщо вони будуть вищі 8-10 грн, це влаштує і виробників, і покупців”, — сказав Хорев.