Гуртові ціни на яблука можуть знизитись до 8-10 грн, — експерт плодовоовочевого ринку
В Україні очікується великий урожай яблук, тому гуртові ціни на товар можуть знизитись до 8-10 грн.
Про це сказав Олександр Хорев, експерт плодовоовочевого ринку, в ефірі програми “Еспресо гаманець” з Олександром Морщавкою на телеканалі Еспресо.
“Цього року, по нашим оцінкам, валовий збір може перевищити рекордний 2018-ий рік, коли в Україні був зібраний дуже великий врожай яблук. Гуртові ціни можуть подолати відмітку і в 10 грн. І мені здається, якщо вони будуть вищі 8-10 грн, це влаштує і виробників, і покупців”, — сказав Хорев.
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У червні 2021 році популярні сорти яблук продавали вдвічі дешевше, ніж у цей же період минулоріч, повідомили в east-fruit.com.
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Виробники яблук розраховують отримати врожай, не менший за минулорічний. Ціна починається з 12 грн/кг, розповів директор садового приватного підприємства в Чернівецькій області Михайло Телешецький, передає АgroPortal.
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