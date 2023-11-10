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Густе повидло з яблук на зиму. Ділимось смачним рецептом
У повидло з яблук можна додати лимонну кислоту або сік лимона, щоб збалансувати смак. Також смакуватиме й з лимонною цедрою. Також за бажанням можна додати паличку кориці, кардамон, лаврове листя. Усі ці інгредієнти не забудьте вийняти вже з готового повидла
Інгредієнти для повидла з яблук:
- яблука - 2,5 кг
- цукор - 1,5 кг
- вода - 80 мл
- лимон, сік - 60 мл
Спосіб приготування повидла з яблук:
- простерилізовуємо банки
- прокип’ячуємо кришки
- розрізаємо чисті яблука
- видаляємо серцевину
- нарізаємо довільно
- вливаємо в каструлю воду
- засипаємо яблука
- накриваємо кришкою
- тушкуємо на слабкому вогні до м’якості
- час від часу перемішуємо
- перебиваємо розварені яблука занурювальним блендером
- перетираємо через сито
- переливаємо пюре у широкий посуд
- засипаємо цукром
- додаємо лимонний сік, прянощі (за бажанням)
- перемішуємо
- доводимо пюре до кипіння
- після закипання зменшуємо вогонь
- варимо на слабкому вогні до бажаної густоти
- в процесі повидло постійно помішуємо й зчищаємо зі стінок посуду
- розливаємо готове гаряче повидло по чистих банках
- закручуємо кришками
- накриваємо теплою ковдрою
- залишаємо до повного остигання
- переносимо банки в сухе темне місце.
Смачного!
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