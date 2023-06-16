Гутцайт назвав кількість українських спортсменів, які виїхали з України після початку повномасштабної війни
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що близько 40 тис. українських спортсменів виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року
Про це повідомляє Укрінформ.
Гутцайт поділився інформацією під час спілкування з віцепрезидентом Європейської Комісії Маргарітісом Схінасом у Києві.
"Багато молоді виїхало з України. Понад 40 тис. спортсменів виїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни. Наші спортсмени були на змаганнях на момент повномасштабного вторгнення, тому атлетам з Харкова, Херсону, Маріуполя не було куди повертатися. Всі країни Європи обʼєдналися і надали нам допомогу", - зауважив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Гутцайт також наголосив на неможливості допуску до змагань представників Росії й Білорусі.
"Зараз міжнародним федераціям надали більше повноважень задля повернення росіян і білорусів. Тепер ми працюємо окремо з кожною федерацією. Дуже важливо, що Європейський парламент проголосував проти повернення до змагань представників РФ і РБ. Варто, аби вони зрозуміли, що допоки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, понад 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів", - пояснив Гутцайт.
Вадим Гутцайт акцентував на тому, що всі російські спортсмени - це люди системи Путіна, тому їх не можна повертати до змагань.
- У квітні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що від російської збройної агресії загинули 262 спортсмени, також армія РФ зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.
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