Гутцайт назвав кількість українських спортсменів, які виїхали з України після початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Укрінформ.

Гутцайт поділився інформацією під час спілкування з віцепрезидентом Європейської Комісії Маргарітісом Схінасом у Києві.

"Багато молоді виїхало з України. Понад 40 тис. спортсменів виїхали за кордон. Всі країни, національні олімпійські комітети надали велику допомогу, щоб наші спортсмени залишилися за кордоном з перших днів війни. Наші спортсмени були на змаганнях на момент повномасштабного вторгнення, тому атлетам з Харкова, Херсону, Маріуполя не було куди повертатися. Всі країни Європи обʼєдналися і надали нам допомогу", - зауважив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Гутцайт також наголосив на неможливості допуску до змагань представників Росії й Білорусі.

"Зараз міжнародним федераціям надали більше повноважень задля повернення росіян і білорусів. Тепер ми працюємо окремо з кожною федерацією. Дуже важливо, що Європейський парламент проголосував проти повернення до змагань представників РФ і РБ. Варто, аби вони зрозуміли, що допоки йде війна, наші території окупували, людей вбивають, понад 300 спортсменів загинуло, не можна повертати росіян і білорусів", - пояснив Гутцайт.

Вадим Гутцайт акцентував на тому, що всі російські спортсмени - це люди системи Путіна, тому їх не можна повертати до змагань.