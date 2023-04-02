Повномасштабне вторгнення забрало життя 262 спортсменів, - міністр

Про це мовилося на зустрічі з президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, який перебував в Україні з візитом.

Вадим Гутцайт ствердив, що російська війна забрала життя 262 спортсменів, а армія РФ зруйнувала 363 спортивних об’єкти в Україні.

"Для нас дуже важливо, щоб на спортивних змаганнях та Олімпійських іграх не було спортсменів з Росії, тому що вони всі підтримують цю війну і відвідують заходи, що проводяться в підтримку цієї війни", - наголосив міністр.