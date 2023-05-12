Ґвалтують місцевих і дебоширять: завезені з Росії "правоохоронці" не можуть дати ради з вагнерівцями на ТОТ
Завезені з Росії "правоохоронці" на тимчасово окупованих територіях України не можуть дати ради з вагнерівцями, які ґвалтують місцевих і влаштовують п'яні дебоші
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
За його даними, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів, скоєних представниками ПВК Вагнера. Завезені з Росії росгвардійці, представники прокуратури та інші "правоохоронці" не мають на них впливу.
"Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, ґвалтують місцевих і влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні", - йдеться в повідомленні ЦНС.
Там вказали, що зростання злочинів з боку найманців пов’язане із загостренням конфлікту між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.
"Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу", - пояснили у Центрі нацспротиву.
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