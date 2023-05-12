Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За його даними, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів, скоєних представниками ПВК Вагнера. Завезені з Росії росгвардійці, представники прокуратури та інші "правоохоронці" не мають на них впливу.

"Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, ґвалтують місцевих і влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Там вказали, що зростання злочинів з боку найманців пов’язане із загостренням конфлікту між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.

"Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу", - пояснили у Центрі нацспротиву.