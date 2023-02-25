Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Про це він написав у twitter 25 лютого.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала приєднається до Основної групи (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу, ставши першою країною Латинської Америки, яка зробила це", - йдеться у дописі.