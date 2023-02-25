Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка долучилася створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Нью-Йорку обговорив із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом спільні зусилля з притягнення Росії до відповідальності, Гватемала долучиться до Core Group зі створення Спеціального трибуналу
Про це він написав у twitter 25 лютого.
"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала приєднається до Основної групи (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу, ставши першою країною Латинської Америки, яка зробила це", - йдеться у дописі.
- 25 лютого стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає присутність Росії в Раді Безпеки ООН на правах постійного члена найбільшим дипломатичним шахрайством XX століття.
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