"Ми продовжуємо боротьбу": Кулеба запевнив, що РФ буде виключено з Радбезу ООН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає присутність Росії в Раді Безпеки ООН на правах постійного члена найбільшим дипломатичним шахрайством XX століття
Про це Кулеба сказав журналістам під час засідання Радбезу ООН, присвяченого роковинам повномасштабного російського вторгнення в Україну, передає Укрінформ.
"Я розумію, що це не найприємніша розмова, яку б ця організація (ООН – ред.) хотіла вести, – про те, як Росія потрапила до Ради Безпеки… Але це було найбільше шахрайство у світовій дипломатії у ХХ столітті. І ця проблема повинна бути виправлена. Не має значення, скільки часу це займе, ми продовжимо боротьбу", – заявив глава МЗС.
Кулеба наголосив, що не сумнівається в підтримці друзів нашої держави, "і це тільки посилюватиме коаліцію на підтримку України й на захист Статуту ООН".
За його словами, засідання Ради Безпеки "підтвердило найголовніше: Росія перебуває в ізоляції". Москва абсурдно й цинічно інтерпретує події, але "міжнародна спільнота не купується" на це, про що свідчить ухвалення в четвер 141 голосом української резолюції ГА ООН щодо миру.
Глава МЗС пояснив, що така резолюція не могла бути ухвалена в Раді Безпеки ООН, оскільки Росія, на порушення всіх правил і процедур, 1991 року замінила табличку "СРСР" на "РФ" і користується правом вето, перетворивши місце постійного члена "буквально на трон безкарності".
Міністр нагадав, що Росія скористалася правом вето більше, ніж будь-яка інша країна, "перешкоджаючи врегулюванню багатьох конфліктів і припиненню страждань тисяч людей".
- 23 лютого Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала резолюцію, висунуту Україною та її прихильниками, в якій наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру. За проголосувала 141 країна, проти 7, утрималися 32. Проти: Росія, Білорусь, Еритрея, КНДР, Малі, Нікарагуа та Сирія.
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