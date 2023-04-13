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HBO Max офіційно анонсував серіал за всесвітом Гаррі Поттера

13 квітня, 2023 четвер
09:15
Культура Гаррі Поттер

HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за сценарієм книг про Гаррі Поттера, авторка всесвіту Джоан Роулінг стане виконавчою продюсеркою

Про це мовиться в пресрелізі Warner Bros. Discovery.

Телеканал HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за сценарієм книг про Гаррі Поттера. Зазначається, що він стане точною адаптацією книг, де виконавчою продюсеркою проєкту стане авторка магічного всесвіту Джоан Роулінг.

"Історії з кожної книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера стануть десятирічним серіалом, створеним з тією ж епічною майстерністю, любов'ю та турботою, якими відома ця всесвітня франшиза. Серіал буде представлений новим акторським складом, який очолить нове покоління фанатів, сповнений фантастичних деталей, улюблених персонажів і драматичних локацій, які фанати Гаррі Поттера полюбляють вже понад двадцять п'ять років. Кожен сезон буде автентичним оригінальним книгам і знайомитиме з Гаррі Поттером та його неймовірними пригодами нову аудиторію по всьому світу, тоді як оригінальні, класичні та улюблені фільми залишаться основою франшизи і будуть доступні для перегляду по всьому світу", - зазначили в пресслужбі.

  • Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на анонімні джерела у Warner Bros. раніше писав, що американський телеканал НВО може зняти серіал за всесвітом "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. Кожен сезон відповідатиме окремій із семи серій книжок.
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