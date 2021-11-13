HBO Max оприлюднив трейлер продовження серіалу "Секс і місто"

Трейлер оприлюднено на каналі HBO Max в YouTube.

У ролику з'являються героїні оригінального серіалу - Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Шарлотта Йорк (Крістін Девіс) та Міранда Гоббс (Сінтія Ніксон), які збираються пообідати разом.

"Кажуть, деякі речі не змінюються, але правда в тому, що життя сповнене сюрпризів. І поки твоя історія розгортається, місто створює себе заново. Так починається новий розділ", - каже за кадром Керрі Бредшоу.

Серіал "І просто так", в якому буде 10 півгодинних епізодів, розповість про подруг, яким тепер за 50 років, але вони все ще товаришують і намагаються впоратися зі складнощами у житті.

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