HBO Max оприлюднив трейлер продовження серіалу "Секс і місто"
Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший трейлер продовження серіалу "Секс і місто" - "І просто так"
Трейлер оприлюднено на каналі HBO Max в YouTube.
У ролику з'являються героїні оригінального серіалу - Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер), Шарлотта Йорк (Крістін Девіс) та Міранда Гоббс (Сінтія Ніксон), які збираються пообідати разом.
"Кажуть, деякі речі не змінюються, але правда в тому, що життя сповнене сюрпризів. І поки твоя історія розгортається, місто створює себе заново. Так починається новий розділ", - каже за кадром Керрі Бредшоу.
Серіал "І просто так", в якому буде 10 півгодинних епізодів, розповість про подруг, яким тепер за 50 років, але вони все ще товаришують і намагаються впоратися зі складнощами у житті.
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