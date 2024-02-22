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Війна з Росією: хроніка
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Головна Волонтери.Еспресо Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!

Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!

22 лютого, 2024 четвер
18:09
Волонтери.Еспресо

Закликаємо долучитися до термінового збору на авто для артилеристів. Без машини скрізь складно, а на фронті неможливо!

А на гарячих напрямках вона, без перебільшення, рятує життя.

Бажання одне - наша Перемога! Машина для захисникiв - ще один крок до її наближення
 
Ціль: 280 000 гривень

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Теги:
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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