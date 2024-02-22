Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!
Закликаємо долучитися до термінового збору на авто для артилеристів. Без машини скрізь складно, а на фронті неможливо!
А на гарячих напрямках вона, без перебільшення, рятує життя.
Бажання одне - наша Перемога! Машина для захисникiв - ще один крок до її наближення
Ціль: 280 000 гривень
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