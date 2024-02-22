Військовослужбовці на Бахмут терміново потребують автівки!

А на гарячих напрямках вона, без перебільшення, рятує життя.

Бажання одне - наша Перемога! Машина для захисникiв - ще один крок до її наближення



Ціль: 280 000 гривень

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