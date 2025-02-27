Замінюють генератори: збір на безшумні, протиударні зарядні станції

Щоб ефективно нищити ворога військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті. Станції Welstrum безшумні, протиударні, та працюють за складних погодних умов. Розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.

Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.

Сильні, коли єдині!

Ціль: 1 340 000 грн.

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