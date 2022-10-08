Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"HIMARS - це частина революції в галузі точності, яка перетворює добре оснащені армії на щось легке та мобільне", - сказав Роберт Скейлс, генерал-майор армії США у відставці, який одним із перших вигадав HIMARS у 1970-х роках.

Зазначається, що 16 українських HIMARS цього літа допомогли своїм військам зупинити наступ росіян. З минулого місяця українці повернули собі частину території на сході країни та розгромили російські війська на півдні.

В арсеналі України HIMARS пропонують унікальне поєднання дальності, точності та мобільності, що дозволяє їм виконувати роботу, яка традиційно виконується десятками пускових установок, що стріляють тисячами снарядів.

Українські ракети HIMARS вразили сотні російських цілей, зокрема, командні центри, склади боєприпасів, заправні станції та мости, перекривши постачання передових підрозділів. Зупинивши весняний наступ Росії на сході Донбасу, тепер вони націлені на російські війська, що відступають.

Російської артилерії, як і більшості подібних систем часів Першої світової війни, не вистачає точності. Маневровість - це саме те, чому HIMARS було створено як зменшену версію танкоподібної зброї, реактивну систему залпового вогню, яка також була надана Україні Великобританією та Німеччиною.

"Революція в галузі точності змінює все", - сказав генерал Скейлс, який вважає трансформацію свого роду епохальним військовим зрушенням, яке змінює визначення ведення війни і тепер перенесе перевагу на полі бою від масованих армій до невеликих піхотних підрозділів.

28 вересня Пентагон оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд. У новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 нових одиниць HIMARS та боєприпаси до них

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