Про це повідомляє AP News.

За інформацією джерела, офіційно міністерство оборони США повинне оголосити про пакет військової допомоги на $1,1 млрд вже сьогодні, 28 вересня.

Пакет включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і боєприпаси до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.

"Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи були ключовими для бойових успіхів України в останні тижні. І росіяни використовували безпілотники іранського виробництва для націлювання на українські сили, підкреслюючи потребу в більшій кількості систем для протидії цій загрозі", - йдеться у матеріалі AP News.

Також у пакеті передбачені близько 300 автомобілів, десятки вантажівок і причепи для транспортування важкого обладнання, різноманітні радари, засоби зв'язку і спостереження та інше спорядження для солдатів, обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування й навчання.

28 вересня сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове державне фінансування, покликаний відвернути часткове припинення роботи уряду.

Раніше повідомлялося, що надання Україні додаткових $12 млрд допомоги на запит Байдена погодили у Конгресі США.

За даними Reuters, США готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на $1,1 млрд.

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