Україна отримає від США 18 нових HIMARS: в AP розкрили деталі нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд
У новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 нових одиниць HIMARS та боєприпаси до них
Про це повідомляє AP News.
За інформацією джерела, офіційно міністерство оборони США повинне оголосити про пакет військової допомоги на $1,1 млрд вже сьогодні, 28 вересня.
Пакет включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і боєприпаси до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.
"Офіційні особи заявили, що HIMARS та інші подібні системи були ключовими для бойових успіхів України в останні тижні. І росіяни використовували безпілотники іранського виробництва для націлювання на українські сили, підкреслюючи потребу в більшій кількості систем для протидії цій загрозі", - йдеться у матеріалі AP News.
Також у пакеті передбачені близько 300 автомобілів, десятки вантажівок і причепи для транспортування важкого обладнання, різноманітні радари, засоби зв'язку і спостереження та інше спорядження для солдатів, обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування й навчання.
- 28 вересня сенат США схвалив законопроєкт про тимчасове державне фінансування, покликаний відвернути часткове припинення роботи уряду.
- Раніше повідомлялося, що надання Україні додаткових $12 млрд допомоги на запит Байдена погодили у Конгресі США.
- За даними Reuters, США готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на $1,1 млрд.
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