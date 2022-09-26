Про це повідомило видання Reuters.

За словами співрозмовника аґенції, члени Конгресу домовилися також виділити фінансування для переселення біженців із Афганістану.

Також зазначається, що Конгрес має час до опівночі п'ятниці, щоб ухвалити новий бюджет, інакше в країні оголошується шатдаун – державні установи припиняють роботу до ухвалення закону про бюджет.

12 вересня стало відомо, що Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу.

16 вересня Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.

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