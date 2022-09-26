У Конгресі США погодили надання Україні додаткових $12 млрд допомоги на запит Байдена, - Reuters
Представники партій Конгресу США під час переговорів у понеділок домовилися передбачити в бюджеті на наступний, 2023-ий фінансовий рік (починається з 1 жовтня), майже 12 мільярдів доларів допомоги для України
Про це повідомило видання Reuters.
За словами співрозмовника аґенції, члени Конгресу домовилися також виділити фінансування для переселення біженців із Афганістану.
Також зазначається, що Конгрес має час до опівночі п'ятниці, щоб ухвалити новий бюджет, інакше в країні оголошується шатдаун – державні установи припиняють роботу до ухвалення закону про бюджет.
- 12 вересня стало відомо, що Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу.
- 16 вересня Байден виділив Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
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