Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу, – WSJ
Раніше Вашингтон відмовляв у наданні тактичних ракетних систем ATACMS дальністю 300 кілометрів через ризик провокувати Росію
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Відомо, що документ, на який посилається видання, був підготовлений урядом України й переданий американським конгресменам. Він містить десятки типів озброєнь, які, як стверджує Київ, знадобляться "для продовження наступу у 2023 році".
Серед них: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для артилерійської ракетної системи високої мобільності HIMARS.
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Новий запит на зброю був підготовлений на тлі успішного контрнаступу українських військ у Харківській та Херсонській областях, у результаті якого Україна відновила контроль над десятками населених пунктів.
Як нагадує видання WSJ, незадовго до цього головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і депутат українського парламенту Михайло Забродський опублікували статтю, в якій стверджують: переломний момент у війні може настати, якщо українці, як і росіяни, матимуть системи більшого радіусу дії – зокрема ATACMS.
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