Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Відомо, що документ, на який посилається видання, був підготовлений урядом України й переданий американським конгресменам. Він містить десятки типів озброєнь, які, як стверджує Київ, знадобляться "для продовження наступу у 2023 році".

Серед них: танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для артилерійської ракетної системи високої мобільності HIMARS.

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Новий запит на зброю був підготовлений на тлі успішного контрнаступу українських військ у Харківській та Херсонській областях, у результаті якого Україна відновила контроль над десятками населених пунктів.

Як нагадує видання WSJ, незадовго до цього головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і депутат українського парламенту Михайло Забродський опублікували статтю, в якій стверджують: переломний момент у війні може настати, якщо українці, як і росіяни, матимуть системи більшого радіусу дії – зокрема ATACMS.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії визнало свій провал на Харківщині

11 вересня стало відомо, що у США визнають, що просування ЗСУ відбувається швидше, ніж очікувалося.