Міністерство оборони Росії визнало свій провал на Харківщині

Про це йдеться у заяві відомства, розміщено ввечері 10 вересня 2022 року, на ТГ-каналі МО РФ.

"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - зазначає командування окупантів.

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Розгром на Харківщині та свою подальшу втечу звідти російське Міноборони називає "операцією зі згортання та організованого перекидання".

"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "Донецької народної республіки", - йдеться у заяві МО Росії.

Нагадаємо, так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що військові РФ залишили Ізюм та низку інших населених пунктів у Харківській області.

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