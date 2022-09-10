Втечу з Ізюма та Балаклії командування окупантів назвало "згортанням" і "перекидуванням"
Міністерство оборони Росії визнало свій провал на Харківщині
Про це йдеться у заяві відомства, розміщено ввечері 10 вересня 2022 року, на ТГ-каналі МО РФ.
"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - зазначає командування окупантів.
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Розгром на Харківщині та свою подальшу втечу звідти російське Міноборони називає "операцією зі згортання та організованого перекидання".
"Протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію "Донецької народної республіки", - йдеться у заяві МО Росії.
- Нагадаємо, так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що військові РФ залишили Ізюм та низку інших населених пунктів у Харківській області.
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