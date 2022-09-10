В Ізюмі російські війська потрапили у котел, - Бутусов

Про це сьогодні, 10 вересня 2022 року, заявив у фейсбуці український військовий оглядач, журналіст, головний редактор порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов.

"Російські війська потрапили в котел в Ізюмі. Підрозділі кількох дивізій ЗС РФ не встигли втікти з Ізюму, і потрапили в оточення. Десантники 80-і десантно-штурмової бригади, одного з найбоєздатніших з’єднань Збройних сил України, дуже акуратно та ефективно знищують ворога. На фото на екрані оператора дорога та знищений російський танк Т-72Б3 на вулиці Ізюма", - зазначив він.

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За словами Бутусова, усі російські військовослужбовці, які кидають зброю, "одразу передаються нашим спецслужбам для обміну полоненими, а тих хто чинить опір - послідовно та акуратно знищують, так, щод уникнути власних жертв".

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"Путін та російські генерали кинули без підмоги у котлі та зливають залишки російських кадрових військ", - робить висновок Юрій Бутусов.

Нагадаємо, так званий перший заступник міністра інформації "ДНР" Даниїл Безсонов заявив, що військові РФ залишили Ізюм та низку інших населених пунктів у Харківській області.

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