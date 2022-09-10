Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Втративши Ізюмський плацдарм, російські окупанти забудуть про вихід на кордони так званої ДНР. Битва за Ізюм стане вирішальною у битві за Донбас і може призвести до каскадного ефекту, коли ЗСУ придушать моральний стан противника і ми зможемо отримати довгоочікуваний перелам всієї війни", - вважає Стрельник.

За його словами, ЗСУ масово беруть у полон російських окупантів.

"В Ізюмі зосереджене одне з найбільших військових угруповань противника та становить серйозну проблему у визволенні міста. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться втілити у життя план, щоб це угрупування залишилось без шляхів постачання озброєння та резервів", - додав Стрельник.

Британська розвідка розповіла про все більшу ізоляцію російських сил навколо Ізюма і загрозу для Росії, якою є можлива втрата Куп’янська

Українські сили оборони в ході контрнаступу звільнили 2,5 тис. кв км території Харківської області, яку було окуповано росіянами

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb