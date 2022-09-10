Битва за Ізюм стане вирішальною у битві за Донбас, - депутат Ізюмської міськради Стрельник
Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник зауважив, що Ізюм - це стратегічна ціль у війні для обох армій
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Втративши Ізюмський плацдарм, російські окупанти забудуть про вихід на кордони так званої ДНР. Битва за Ізюм стане вирішальною у битві за Донбас і може призвести до каскадного ефекту, коли ЗСУ придушать моральний стан противника і ми зможемо отримати довгоочікуваний перелам всієї війни", - вважає Стрельник.
За його словами, ЗСУ масово беруть у полон російських окупантів.
"В Ізюмі зосереджене одне з найбільших військових угруповань противника та становить серйозну проблему у визволенні міста. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться втілити у життя план, щоб це угрупування залишилось без шляхів постачання озброєння та резервів", - додав Стрельник.
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