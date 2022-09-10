Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст" - йдеться в огляді.\

У Міноборони Британії нагадують, що українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року і передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії.

"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську; його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі" - зазначає британська розвідка.

Як наголошується, оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.

9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.

Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій на Півдні України. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах.

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії.