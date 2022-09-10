Сили РФ під тиском на півдні й півночі: британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на Харківщині
Британська розвідка розповіла про все більшу ізоляцію російських сил навколо Ізюма і загрозу для Росії, якою є можлива втрата Куп’янська
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор утримувався незначними силами, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст" - йдеться в огляді.\
У Міноборони Британії нагадують, що українські війська розпочали наступальні дії на півдні Харківської області 6 вересня 2022 року і передові частини вузьким фронтом просунулися до 50 км на територію, яка раніше була під контролем Росії.
"Російські сили навколо Ізюма, ймовірно, стають все більш ізольованими. Українські частини тепер загрожують Куп'янську; його захоплення було б значним ударом для Росії, оскільки він розташований на шляхах постачання до лінії фронту на Донбасі" - зазначає британська розвідка.
Як наголошується, оскільки українські операції також тривають у Херсоні, фронт російської оборони відчуває тиск як на північному, так і на південному флангах.
- 9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.
- Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій на Півдні України. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах.
- ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії.
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