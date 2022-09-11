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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У США визнають, що просування ЗСУ відбувається швидше, ніж очікувалося, - NYT

У США визнають, що просування ЗСУ відбувається швидше, ніж очікувалося, - NYT

11 вересня, 2022 неділя
06:57
війна з Росією ЗСУ

Успіхи на північному сході, зокрема повернення Ізюма, є найважливішими досягненнями України, однак поки не ясно, яке стратегічне значення це матиме

Про це розповіли американські посадовці виданню NYT, пише Українська правда.

Там зазначається, що є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

NYT пише, що нинішні та колишні офіційні особи США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу. Рішення рекламувати свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують американські спецназівці, які тренують українців з моменту окупації Криму в 2014 році. Влітку українські високопосадовці активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопосадовці США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали Сполучені Штати. Але один чиновник сказав, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Колишній вищий командувач армії США в Європі Фредерік Б. Ходжес сказав, що нещодавній успіх вказує на те, що зусилля України щодо повернення земель на півдні та сході можуть розвиватися швидше, ніж він передбачав раніше, і навіть підготувати ґрунт для спроби відвоювати Крим наступного року.

Інші експерти погодилися, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой сказав, що контрнаступ українських військових просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз настав час для української армії використовувати будь-яку нагоду, щоб послабити та знищити боєздатність Росії.

  • Нагадаємо, міністерство оборони Росії визнало свій провал на Харківщині

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