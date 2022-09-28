Допомога Україні у $12,4 млрд: Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасове держфінансування

Про це повідомляє The Hill.

Документ підтримали 72 сенатори за 60 необхідних, 23 сенатори проголосували проти. Далі законопроєкт мають розглянути в Палаті представників, після чого відправити на підпис президенту Джо Байдену.

Законопроєкт передбачає виділення уряду коштів на роботу до до 16 грудня. За цей час мають бути узгоджені держвитрати на 2023 рік.

У документі заплановане спрямування $12,4 млрд на допомогу Україні у протистоянні агресії РФ.

За даними Washington Post, із цих коштів $3 млрд призначено на військову допомогу, в тому числі навчання, обладнання, озброєння і логістику, $1,5 млрд - на поповнення запасів США у зв'язку з передачею обладнання Україні або іншим країнам, які надали підтримку, $2,8 млрд - на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, $35 млн - на реагування на "можливі ядерні та радіологічні інциденти" і на запобігання крадіжкам відповідних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що надання Україні додаткових $12 млрд допомоги на запит Байдена погодили у Конгресі США.

За даними Reuters, США готуються надати Україні новий пакет військової допомоги на $1,1 млрд.

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