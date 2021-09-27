Hubble показав фотографію спіральної галактики в сузір'ї Терези
Телескоп Hubble поділився фотографією кулястого зоряного скупчення NCG 5728
Про це повідомляє пресслужба обсерваторії Hubble.
Телескоп Hubble, що належить NASA, зробив фотографію спіральної галактики, розташованої в сузір'ї Терези.
Вона розташована за 130 млн світлових років від Землі.
Так, NCG 5728 є енергійним типом, відома як Сейфертівська галактика (спіральні, або ж неправильні галактики із зореподібним активним ядром).
NGC 5728 добре видно і в оптичному, і інфрачервоному діапазоні довжини хвиль.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе