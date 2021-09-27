Hubble показав фотографію спіральної галактики в сузір'ї Терези

Про це повідомляє пресслужба обсерваторії Hubble.

Телескоп Hubble, що належить NASA, зробив фотографію спіральної галактики, розташованої в сузір'ї Терези.

Вона розташована за 130 млн світлових років від Землі.

Так, NCG 5728 є енергійним типом, відома як Сейфертівська галактика (спіральні, або ж неправильні галактики із зореподібним активним ядром).

NGC 5728 добре видно і в оптичному, і інфрачервоному діапазоні довжини хвиль.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb