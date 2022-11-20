До речі, про кумедний міф щодо створення України леніном і комуністами-більшовиками.

Читав недавно трохи про зародження комуністичного руху в Україні й з подивом виявив, що на початку появи палких прихильників комуністичної ідеї було безліч молодих і талановитих культурних діячів, які воліли створити комуністичну Україну, але незалежну від Росії. Повністю. Не союзну республіку, а окрему незалежну країну. Навіть українські комуністи розуміли, що Україна на той час цілком сформована й окрема держава, і воювали з Петлюрою і Винниченком за форму правління і контроль, а не за приєднання до Росії. Практично їх усіх репресували у 30-х і назвали "буржуазними націоналістами". Декотрих навіть після смерті засуджували до розстрілу, так ненавиділи, уявіть.

Навіть українські комуністи розуміли, що Україна на той час цілком сформована й окрема держава, і воювали з Петлюрою і Винниченком за форму правління і контроль, а не за приєднання до Росії

Натомість російські комуністи хотіли бачити Україну в складі Росії, не як союзну республіку, а буквально як область Російської Федерації. І лише їх неуспіхи у війнах 1919-20-х років не дозволили цьому відбутись. Таким чином і Петлюра, і Денікін і навіть частково Махно сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР таки як окрема республіка, а не частина Росії. І цим полегшили їй вихід з цього СРСР через 70 років. Бо, приміром, Чечні так не пощастило і вони, щоб вийти з СРСР, мусили спочатку вийти зі складу РСФРР. І їм це не вдалось.

Саме тому не варто вважати визвольні змагання початку минулого сторіччя чи його середини під час війни невдалими. Кожен епізод, кожен рух, кожна течія і навіть окремі люди докладали своїх зусиль для появи на мапі прекрасної держави Україна. Цей процес мав різні повороти та активності, як річка. То майже пересихав у найскладніші моменти, тримаючись лише на ґрунтових водах, то тік бурхливим потоком.

І Петлюра, і Денікін і навіть частково Махно сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР таки як окрема республіка, а не частина Росії

Процес появи української держави справді нагадує принцип утворення річки — з окремих джерел 18-го сторіччя, що били з української землі, повної древніх вод, стікались струмочки у великий потік. До нього постійно приєднувались бокові річечки й маса українського історичного водного потоку наростала. Навіть встановлені комуністами на десятки років греблі, щоб стишити українські потоки — нічого не вирішили й в результаті річка прорвалась на волю, текти так, як їй заманеться.

То ж чергова спроба спіймати українську річку у якусь свою гідроелектростанцію і черпати з неї енергію — наївна і безглузда. Потічок давно переріс у широчезну річку, до середини якої, як відомо, не кожна птаха долетить.

І має зараз достатньо сили в собі, щоб рвати будь-яку греблю.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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