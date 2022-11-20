Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд І Петлюра, і Денікін сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР як окрема республіка
OPINION

І Петлюра, і Денікін сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР як окрема республіка

Володимир Гевко
20 листопада, 2022 неділя
14:02
Погляд Володимир Гевко

Цим вони полегшили Україні вихід з СРСР через 70 років. Бо, приміром, Чечні так не пощастило

До речі, про кумедний міф щодо створення України леніном і комуністами-більшовиками.

Читав недавно трохи про зародження комуністичного руху в Україні й з подивом виявив, що на початку появи палких прихильників комуністичної ідеї було безліч молодих і талановитих культурних діячів, які воліли створити комуністичну Україну, але незалежну від Росії. Повністю. Не союзну республіку, а окрему незалежну країну. Навіть українські комуністи розуміли, що Україна на той час цілком сформована й окрема держава, і воювали з Петлюрою і Винниченком за форму правління і контроль, а не за приєднання до Росії. Практично їх усіх репресували у 30-х і назвали "буржуазними націоналістами". Декотрих навіть після смерті засуджували до розстрілу, так ненавиділи, уявіть.

Навіть українські комуністи розуміли, що Україна на той час цілком сформована й окрема держава, і воювали з Петлюрою і Винниченком за форму правління і контроль, а не за приєднання до Росії

Натомість російські комуністи хотіли бачити Україну в складі Росії, не як союзну республіку, а буквально як область Російської Федерації. І лише їх неуспіхи у війнах 1919-20-х років не дозволили цьому відбутись. Таким чином і Петлюра, і Денікін і навіть частково Махно сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР таки як окрема республіка, а не частина Росії. І цим полегшили їй вихід з цього СРСР через 70 років. Бо, приміром, Чечні так не пощастило і вони, щоб вийти з СРСР, мусили спочатку вийти зі складу РСФРР. І їм це не вдалось.

Саме тому не варто вважати визвольні змагання початку минулого сторіччя чи його середини під час війни невдалими. Кожен епізод, кожен рух, кожна течія і навіть окремі люди докладали своїх зусиль для появи на мапі прекрасної держави Україна. Цей процес мав різні повороти та активності, як річка. То майже пересихав у найскладніші моменти, тримаючись лише на ґрунтових водах, то тік бурхливим потоком.

І Петлюра, і Денікін і навіть частково Махно сприяли тому, що Україна увійшла в СРСР таки як окрема республіка, а не частина Росії

Процес появи української держави справді нагадує принцип утворення річки — з окремих джерел 18-го сторіччя, що били з української землі, повної древніх вод, стікались струмочки у великий потік. До нього постійно приєднувались бокові річечки й маса українського історичного водного потоку наростала. Навіть встановлені комуністами на десятки років греблі, щоб стишити українські потоки — нічого не вирішили й в результаті річка прорвалась на волю, текти так, як їй заманеться.

То ж чергова спроба спіймати українську річку у якусь свою гідроелектростанцію і черпати з неї енергію — наївна і безглузда. Потічок давно переріс у широчезну річку, до середини якої, як відомо, не кожна птаха долетить.

І має зараз достатньо сили в собі, щоб рвати будь-яку греблю.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
Росія
історія України
війна з Росією
Читайте також:
Джозеф Байден
17 листопада, 2022 четвер
Байден заперечив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
мобілізація рф
19 листопада, 2022 субота
У Росії запланували загальну мобілізацію, - військовий експерт Попович
19 листопада, 2022 субота
Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.5
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
20 листопада
14:58
Енергодар, ЗАЕС
Росіяни 12 разів поцілили по Запорізькій АЕС
14:57
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Три чверті росіян підтримують війну проти України, – Скібіцький
14:55
російські військові окупанти
Російські війська завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини: серед постраждалих одна дитина
14:39
Ромелу Лукаку
ЧС-2022: Збірна Бельгії втратила лідера перед стартом чемпіонату світу
14:28
Островецька АЕС
Російські спецслужби планують теракт на Білоруській АЕС, аби звинуватити Україну та НАТО, – ГУР 
13:59
Дмитро Медведєв
Медведєв стверджує, що у Києві "завжди думали і розмовляли російською"
13:57
Оновлено
Минай - Металіст, УПЛ
УПЛ: "Минай" переміг "Металіст", результати інших матчів 14-го туру
13:57
Маріуполь
Окупанти готують нову хвилю зачисток серед населення Маріуполя, –  Андрющенко
13:57
Ексклюзив
Маріуполь
РФ почала робити з Маріуполя військовий логістичний хаб, - Андрющенко
13:52
ракета ATACMS
У Офісі президента розповіли, яких видів озброєння не вистачає Україні для перемоги над РФ
13:39
На фото: система ППО
Українців просять не розповідати про роботу ППО: ворог намагається вирахувати позиції
13:32
Дідьє Дешам
ЧС-2022: Тренер збірної Франції зробив несподіваний крок після травми Бензема
13:20
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
США мають сказати РФ, що за потреби нададуть Україні F-16, ATACMS та Abrams, щоб забезпечити поразку Кремля на полі бою, - дипломат Брайза
13:19
Саакашвілі суд
Пенітенціарна служба Грузії заперечує, що Саакашвілі отруїли 
13:00
Франція
Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба, - міністр Лекорню
12:48
евакуація
За тиждень із загарбаних частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей росіяни випустили лише 840 людей
12:24
енергосистема
Мегават за дві години. Україна тестує можливість енергопостачання зі Словаччини
12:24
По центру Авдіївки влучили "Градами"
По центру Авдіївки влучили "Градами": російські військові продовжують обстрілювати Донеччину
12:05
OPINION
Mason Lemberg
ОПЖЗ — це не просто проросійська партія, це пропутінська політична сила
12:02
Лукаш Теодорчик (в світлій формі)
Ексфорвард "Динамо" у 31 рік оголосив про завершення кар'єри
11:50
Звільнене місто Херсон
Херсон - символ змін, який показує, чия буде перемога: Зеленський прокоментував звільнення міста
11:32
Інфографіка
валюта доллар обмін валют
Курс валют на 20 листопада: скільки коштують долар та євро
11:32
У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети у прикордонному селі Пшеводув
У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети в прикордонному селі Пшеводув
11:31
Ексклюзив
Україна-НАТО
Якщо Україна не стане членом в НАТО найближчим часом, вона може уже почати поводитися як учасниця Альянсу, - дипломат Брайза
11:19
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
10:37
російські окупанти
У ISW з'ясували, куди РФ перекидає мобілізованих та військових, які залишили Херсон
10:36
Інфографіка
знищена російська техніка
Протягом доби ЗСУ знищили 330 окупантів, 2 бойові машини та 1 танк, - Генштаб
10:28
Ексклюзив
ООС ЗСУ
"Міноборони не може закупити буржуйки, є запити на зимову форму та утеплення": волонтерка Ярова розповіла про потреби військових
10:16
обстріл, Харківщина, медзаклад
Двоє людей травмовані та знаходяться у важкому стані внаслідок обстрілів Харківщини
10:04
OPINION
Борислав Береза
Не нити і жити тим, що так завжди не буде
09:55
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Британська розвідка пояснила, чому росіяни уникнули великих втрат під час втечі з Херсону
09:34
фейкові новини, fake news
Київська ОВА спростувала фейк про те, що Україна продовжує експорт електроенергії до ЄС
09:19
ЧС-2022, Катар
ЧС-2022: де та коли дивитися церемонію відкриття та стартовий матч чемпіонату світу з футболу
09:12
Дональд Трамп
Маск оголосив про розблокування акаунту Дональда Трампа в Тwitter
08:40
російські окупанти
ЗСУ знищили дрон і уразили пункт управління та склад боєприпасів противника, - Генштаб
08:20
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Росіяни готують фейковий трибунал у Мелітополі через дії партизан, - боєць Легіону Свободи Денисов
08:12
Росіяни обстріляли Нікопольщину, пошкоджено 20 будинків, є постраждалий
08:09
OPINION
Юрій Бутусов
Диверсія на Північних потоках: сотні мільярдів доларів у найближчі роки випадають із прибутків Росії
08:00
Анонс
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад першого дня турніру
07:58
окупанти орки танк рф
Окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV