Я могла б вам нині розповісти про чергове розширення кіновсесвіту Marvel з пригодами Ніка Фʼюрі (Семюел Джексон) у центрі уваги та дослідженнями політичної параної, удоступнене з 21 червня. Однак певні події американського мінісеріалу, який Кайл Бредстріт створив для Disney+, відбуваються у Росії, а нам рашистів і в реальному житті вистачає. Чи про цьоготижневий старт пригодницького жахастика "Ходячі мерці: Мертве місто", що в межах знаменитої хорор-франшизи став п'ятим серіалом і першим як продовження основного серіалу. Але навряд чи для гостроти вражень українцям бракує кіношних зомбаків, коли справжні з-за поребрікових боліт все сунуть і сунуть. Отож цього тижня від "Еспресо" - для врівноваження - добірка комедій. Нам цікаво. Сподіваємося, що й вам також.

"Без образ"

З 22 червня у кінотеатрах

Цей американський комедійний фільм режисера та співавтора сценарію, уродженця Києва Джина Ступніцкого стартував як проєкт восени 2021 року. Саме тоді оголосили про початок робіт над фільмом, а вже за рік про старт зйомок, які відбулися на різних локаціях у Нью-Йорку. Цікаво, що фільм співпродюсерувала виконавиця головної ролі Дженніфер Лоренс (яка у віці 22 років стала другою наймолодшою володаркою "Оскара" в номінації "Краща жіноча роль"). А саму стрічку назвали дуже літньою та однією із найочікуваніших комедій цього року.

Отже, Медді - дівчина, якій трішки за 30, втрачає машину, що є її основним джерелом заробітку: Медді працювала водійкою таксі. Втрата авто тягне за собою втрату доходів, а відтак імовірну втрату будинку, який отримала у спадок від матері. Щоби цього не трапилося, їй конче потрібна робота. І вона звертає увагу на оголошення, де в графі оплати фігурує Buick. У чому ж суть пропозиції? Заможні батьки шукають для свого сина-підлітка дівчину, котра здатна зробити його розкутішим, бо хлопець не цікавиться ні дівчатами, ні спілкуванням з однолітками. Однак знайти спільну мову з підлітком виявляється не так просто.

У головних ролях: Дженніфер Лоренс, Метью Бродерік, Ендрю Барт Фелдман, Наталі Моралес, Скотт Макартур, Лаура Бенанті

"Астероїд-сіті"

З 22 червня у кінотеатрах

Режисер цього фільму Вес Андерсон належить до творців, у кого є широке і постійне коло фанатів його стилю та фірмових сюжетів, впізнаваних серед багатьох інших. Невипадково стрічки Андерсона можуть похвалитися нагородами та номінаціями усіх провідних кінофестивалів світу.

Отож відзнятий в Іспанії "Астероїд-сіті", до зйомок якого режисер залучив багатьох акторів світового рівня - стрічка, яку справді багато хто чекав. Прем'єра її відбулася у травні 2023 року на 76-му Каннському кінофестивалі.

Цього разу режисер розгортає події у 1955 році у вигаданому американському містечку, біля якого колись давно впав астероїд. Це надихає місцевих мешканців уважно вдивлятися у зоряне небо, а всіх інших - любителів астрономії та майбутніх дослідників космосу - приїжджати сюди на щорічні зустрічі. Під час однієї з таких зустрічей стається щось, що може суттєво змінити плин історії.

У головних ролях: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Едрієн Броуді, Віллем Дефо, Марґо Роббі, Едвард Нортон

"І просто так"

З 22 червня на НВО Мах

Свого часу американський серіал "Секс і місто" виробництва кабельної мережі HBO, гучно зворохобив не тільки Америку, а і Європу. Кінорозповідь, що тривала від 1998 по 2004 роки та мала 6 сезонів, не просто зосередилася на темах сексу, жіночості та інтимності, а вбрала їх у дотепну романтично-комедійну форму. А відтак завоювала серця глядачів у багатьох країнах світу. Оскільки життя чотирьох подруг, різних за характером і темпераментом, але об'єднаних вільними поглядами на життя в динамічній атмосфері Нью-Йорка, через роки не відпускало глядацьку увагу, то з’явилися ще й два тематичних фільми та новий комедійно-романтичний серіал "І просто так", який 2021 року увійшов до десятки найкращих прем'єр серед усіх стрічок, що вийшли на НВО Мах. Чи дорівняється йому другий сезон - побачимо. А має він 11 епізодів та завершиться 24 серпня.

У ролях подруг добре знайомі: Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. А от Кім Кетрол в ролі Саманти з'явиться лише під завісу.

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"Праведні Джемстоуни"

З 18 червня на НВО Мах (3 сезон)

У центрі уваги - сім'я телевізійних євангелістів, які читають проповіді та закликають приходити до Бога і робити щедрі пожертви. Але самі у Бога практично не вірять. Бо цінності, які сповідують у реальному своєму житті, мають мало спільного із християнськими. Та це не заважає їм їздити країною та багатіти за рахунок наївності своїх співгромадян. Утім сімейний бізнес може луснути, коли в родину повертається колишній каскадер

У головних ролях: Джон Ґудмен, Денні Макбрайд, Ерік Андре та ін.

"Я - Діва"

З 23 червня на Amazon Prime

Фантастичний комедійний серіал Бутса Райлі про 4-метрового темношкірого хлопця Куті, який вимушений жити у світі коміксів та телевізійних шоу. Однак одного разу він втікає, щоби відчути красу та протиріччя реального світу. 19-річний Куті набуває друзів, закохується, потрапляє в найрізноманітніші ситуації, з яких знаходить вихід, зустрічає свого кумира тощо. І за всіма його пригодами не тільки весело, а й цікаво спостерігати. Адже Райлі - окрім іншого - тяжіє до метафор. Критики, які вже встигли побачити перших три епізоди серіалу на кінофестивалі South by Southwest у березні 2023 року, зайшлися, що мова про захопливу міфічну одіссею, яка ставить під сумнів мету міфічної одіссеї.