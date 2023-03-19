Ібрагімович став найстаршим в історії автором голу в чемпіонаті Італії
Шведський форвард "Мілану" Златан Ібрагімович став найстаршим гравцем, який забив гол в чемпіонаті Італії
Про це пише OptaPaolo у twitter.
Ібрагімович у матчі 27-го туру серії A проти "Удінезе" реалізував пенальті наприкінці першого тайму. Це не врятувало його команду від поразки 1:3.
Проте, шведський нападник побив рекорд легенди "Мілану" Алессандро Костакурти, який забивав у віці 41 рік та 25 днів був найстаршим автором голу в чемпіонаті Італії. Ібрагімович відправив м'яч у ворота суперників у 41 рік та 166 днів та встановив нове досягнення.
"Мілан" має 48 очок та йде в серії A на четвертій позиції. "Удінезе" з 38 пунктами - восьмий.
Златан Ібрагімович у нинішньому сезоні зіграв за "Мілан" 4 матча та забив 1 гол.
- 8 березня "Мілан" здолав англійський "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.
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