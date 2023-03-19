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Ібрагімович у матчі 27-го туру серії A проти "Удінезе" реалізував пенальті наприкінці першого тайму. Це не врятувало його команду від поразки 1:3.

Проте, шведський нападник побив рекорд легенди "Мілану" Алессандро Костакурти, який забивав у віці 41 рік та 25 днів був найстаршим автором голу в чемпіонаті Італії. Ібрагімович відправив м'яч у ворота суперників у 41 рік та 166 днів та встановив нове досягнення.

"Мілан" має 48 очок та йде в серії A на четвертій позиції. "Удінезе" з 38 пунктами - восьмий.

Златан Ібрагімович у нинішньому сезоні зіграв за "Мілан" 4 матча та забив 1 гол.