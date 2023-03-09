"Мілан" здолав "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі в Мілані 14 лютого італійський клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Сьогоднішня гра закінчилась внічию - 0:0. Тому за сумою двох зустрічей сильнішим виявився "Мілан".

На 77-й хвилині центрбек "Тоттенгема" Крістіан Ромеро отримав другу жовту картку за жорсткий фол над Тео Ернандесом.

"Мілан" зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше з 2012 року.

Жеребкування відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

8 березня

"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія) 0:0

Червона картка: Ромеро, 77

Перший матч - 0:1