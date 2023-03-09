"Мілан" здолав "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі в Мілані 14 лютого італійський клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Сьогоднішня гра закінчилась внічию - 0:0. Тому за сумою двох зустрічей сильнішим виявився "Мілан".
На 77-й хвилині центрбек "Тоттенгема" Крістіан Ромеро отримав другу жовту картку за жорсткий фол над Тео Ернандесом.
"Мілан" зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше з 2012 року.
Жеребкування відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
8 березня
"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія) 0:0
Червона картка: Ромеро, 77
Перший матч - 0:1
- 7 березня у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію". В іншій зустрічі португальська "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге".
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