Ліга чемпіонів: "Бенфіка" не помітила "Брюгге" на шляху до чвертьфіналу
У другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів португальська "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, що проходив у Португалії, закінчився впевненою перемогою "Бенфіки" з рахунком 5:1. У ворота "Брюгге" забили Рафа Сілва, Гонсало Рамос, Жоау Маріу та Давід Нерес.
За бельгійців, де виступає Роман Яремчук, єдиним забитим м'ячем відзначився Бйорн Маєр - нідерландець зробив рахунок 1:5. Українець був замінений на 62-й хвилині.
У першій зустрічі 15 лютого в Бельгії лісабонці перемогли з рахунком 2:0. Роман Яремчук залишився у запасі "Брюгге".
Яремчук перейшов до "Брюгге" з "Бенфіки" у серпні 2022 року.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
7 березня
"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія) 5:1
Голи: Рафа Сілва, 35, Рамос, 45+2, 57, Ж. Маріу, 71 (пен.), Нерес, 77 - Маєр, 87
Перший матч - 2:0
- 7 березня у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію".
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