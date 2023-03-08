Ліга чемпіонів: "Бенфіка" не помітила "Брюгге" на шляху до чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, що проходив у Португалії, закінчився впевненою перемогою "Бенфіки" з рахунком 5:1. У ворота "Брюгге" забили Рафа Сілва, Гонсало Рамос, Жоау Маріу та Давід Нерес.

За бельгійців, де виступає Роман Яремчук, єдиним забитим м'ячем відзначився Бйорн Маєр - нідерландець зробив рахунок 1:5. Українець був замінений на 62-й хвилині.

У першій зустрічі 15 лютого в Бельгії лісабонці перемогли з рахунком 2:0. Роман Яремчук залишився у запасі "Брюгге".

Яремчук перейшов до "Брюгге" з "Бенфіки" у серпні 2022 року.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

7 березня

"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія) 5:1

Голи: Рафа Сілва, 35, Рамос, 45+2, 57, Ж. Маріу, 71 (пен.), Нерес, 77 - Маєр, 87

Перший матч - 2:0