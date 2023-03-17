Helsinki є ідеальним втіленням традиційних скандинавських методів виробництва, які забезпечують надзвичайно тонкий смак та контрольовану високу якість горілки. Вона виробляється за оригінальною технологією, яка включає в себе добір першокласної та екологічно чистої сировини, а також спеціальну багаторазову фільтрацію.

Завдяки скандинавській технології очищення, яка включає охолодження та повільну мембранну фільтрацію, горілка отримує ідеальний блиск, підвищену чистоту та прозорість.

"ТМ "Helsinki" я можу назвати однією з найбільш ексклюзивних горілок у портфелі компанії-дистрибутора Торгового дому "АВ". Через унікальну форму пляшки та складний спосіб виробництва, горілка розливається в ручний спосіб малими тиражами", — Ділиться власник Торгового дому "АВ" Фелікс Черток.

Гайд зі споживання горілки Helsinki: Відчуйте смак Фінляндії

Helsinki, як і інші представники фінських горілок, має подаватися суворо в охолодженому вигляді, при оптимальній температурі 4 °C. Саме так ви зможете найкраще розкрити смакові властивості цього алкоголю. Після вживання, трохи зачекайте, щоб післясмак повністю розкрився у ротовій порожнині.

Це хороша можливість “відчути” Фінляндію з її постійними холодами.

Якщо говорити про страви, з якими треба споживати горілку Helsinki, то це однозначно риба та морепродукти. Це пояснюється не лише багатством морських продуктів у національній кухні Фінляндії, а й здатністю горілки розкрити їх смак.

У чистому вигляді чи в коктейлі: як горілка Helsinki cмакує найкраще?

Звичайно, найкраще відчути ідеально збалансований смак горілки Helsinki можна в чистому вигляді. Водночас вона гармонійно поєднується з іншими напоями, не даючи їм перебити свій оригінальний смак, а тому є чудовою основою для багатьох коктейлів.

Наприклад, ви можете поєднати горілку Helsinki з лимонадом та свіжовижатим соком цитрусових. Таке поєднання здивує вас свіжістю та яскравістю смаку. Тож, не бійтеся експериментувати з інгредієнтами.

Фелікс Черток про бренд Helsinki

“Я радий, що саме Торговий дім “АВ” представляє на ринку преміальний бренд Helsinki. Це гідний продукт для поціновувачів, що розкриває фінський характер” — Розказує Черток Фелікс Борисович.

Торговий дім “АВ” Фелікса Чертка виступає офіційним дистрибутором найкращих алкогольних брендів, серед яких бренд Adjari. Компанія протягом багатьох років поставляє споживачам якісні та сертифіковані алкогольні продукти.