Ідея заборони для ФОП 3-ї групи працювати з юрособами може свідчити про проблеми з наповненням бюджету – Нефьодов
Ідея обмежити можливість фізичним особам-підприємцям третьої групи співпрацювати з юридичними особами свідчить про намагання держави наповнити державний бюджет, але не є ефективним економічним інструментом
Про це експерший заступyик міністра економічного розвитку, депутат Київради Максим Нефьодов розповів під час програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
“Ця схема досить ефективно працює в українському ІТ-секторі, в секторі професійних послуг – юридичних, бухгалтерських та інших. Навіщо її рубати? Вигадати цьому логічне пояснення важко. Можна припустити, що в бюджеті з грошима справді погано і витискаються останні краплі”, – сказав він.
Нефьодов нагадав, що схожа ініціатива протрималася кілька місяців за часів прем’єрства Миколи Азарова у 2011 році.
“Тоді також була спроба наступити на малий і середній бізнес і закрутити там гайки, щоби зібрати більше грошей до бюджету. Закінчилося це прогнозовано – грошей не зібрали, інвестклімат зруйнували”, – вказав Максим Нефьодов.
Він підкреслив, що ця ідея була озвучена тільки усно.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики озвучив ідею про те, що ФОПам третьої можуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами. За його словами, це може дозволити скоротити схему від ухилення від сплати податків із зарплат, за якої працівника оформлюють не як працівника в штат зі сплатою ЄСВ (22%), податку на доходи фізосіб (18%) та військового збору (1,5%), а як ФОП зі сплатою всього 5% від зарплати.
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