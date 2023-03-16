Про це полковник Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

"Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній". Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу", – сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Ігнат нагадав про наслідки масованої атаки 9 березня, попри закінчення зими РФ не полишає спроб атакувати українську енергетичну сферу.

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"Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки. Чи будуть вони це робити далі? Хоч виробництво триває, основний стратегічний запас новітніх крилатих і балістичних ракет вичерпується", – каже Ігнат.

Йдеться про Х-101, "Калібр", "Іскандер-М", "Кинджал".

Спікер додав, що це зброя, яка може летіти далеко й влучати у радіусі 10 – 20 метрів: "це високоточна далекобійна зброя".