Ігри в Токіо: чоловіки легкоатлети провалили кваліфікацію у фінал Олімпіади-2020
Українські легкоатлети Андрій Проценко і Микита Нестеренко не зуміли кваліфікуватись у фінал Олімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Андрій Проценко не зміг вийти у фінал Олімпіади-2020 зі стрибків у висоту. Для кваліфікації необхідно було взяти висоту 2,30 м або потрапити в число 12 кращих за результатами в двох групах кваліфікації. Українець показав результат 2,25 м і посів 14 місце в своїй групі кваліфікації.
Микита Нестеренко змагався за фінал Олімпіади у метанні диска. Йому було необхідно показати результат 66 метрів або стати одним з 12 найкращих за результатами в двох групах кваліфікації.
Результат Нестеренка - 60,95 м, що дозволило йому стати 20-м у кваліфікації. Це, як і Проценку, недостатньо, щоб виступити у фіналі та поборотись за медаль.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
- 30 липня боксерка Анна Лисенко програла у чвертьфіналі олімпійського турніру у Токіо.
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