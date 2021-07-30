Ігри в Токіо: чоловіки легкоатлети провалили кваліфікацію у фінал Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Андрій Проценко не зміг вийти у фінал Олімпіади-2020 зі стрибків у висоту. Для кваліфікації необхідно було взяти висоту 2,30 м або потрапити в число 12 кращих за результатами в двох групах кваліфікації. Українець показав результат 2,25 м і посів 14 місце в своїй групі кваліфікації.



Микита Нестеренко змагався за фінал Олімпіади у метанні диска. Йому було необхідно показати результат 66 метрів або стати одним з 12 найкращих за результатами в двох групах кваліфікації.



Результат Нестеренка - 60,95 м, що дозволило йому стати 20-м у кваліфікації. Це, як і Проценку, недостатньо, щоб виступити у фіналі та поборотись за медаль.



За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.

30 липня боксерка Анна Лисенко програла у чвертьфіналі олімпійського турніру у Токіо.