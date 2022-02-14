Їхати нікуди не збираюсь: речі виправ, розвісив, поки сохнуть, - нардеп-борець Беленюк заявив, що не тікатиме з України

Про це Беленюк написав у Facebook.



Жан Беленюк також відзначив, що він впевнений в українській армії.



"Мені сьогодні весь день пишуть такі питання: "чи буде війна", "чи зібрав тривожну сумку", "куди збираюся їхати", оскільки багатьом здається, що "мені там видніше". Відповідаю – Я у Києві. Їхати нікуди не збираюсь: речі виправ, розвісив, поки сохнуть, нічого не збирав. Понеділок за планом робочий день, відповідно – працюватиму. Даремно ясновидіння не володію, тому передбачати майбутнє не беруся. А ось в українській армії впевнений на 100%", – написав Беленюк.



31-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.



Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор-2020 переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.

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