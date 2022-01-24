Їхав з ОРДЛО за українською пенсією: на Луганщині затримали ексучасника "ЛНР"
СБУ затримала колишнього найманця "ЛНР", який обслуговував техніку та облаштовував фортифікаційні споруди окупантів
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зловмисник намагався виїхати на підконтрольну українському уряду територію, щоб оформити пенсію.
СБУ встановила, що він належав до угруповання, яке брало активну участь у війні проти України поблизу Луганська та траси Бахмутка.
Чоловік виявився місцевим жителем, який у травні 2015 року приєднався до лав окупантів. Там він займався обслуговуванням ворожої техніки та облаштуванням фортифікаційних споруд.
Через конфлікт із ватажками, які обкладали "даниною підлеглих, найманець залишив "ЛНР" і переховувався на непідонтрольній українській владі частині Луганщини.
Зараз йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Слідчі перевіряють причетність екснайманця російських окупантів до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
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