Ікона африканської попмузики Захара померла у віці 36 років

Про це повідомляє BBC.

За словами міністра спорту, мистецтв і культури Зізі Кодва, вона перебувала в лікарні з ускладненнями на печінку, і уряд надавав допомогу родині "протягом деякого часу".

Вона померла в ніч на понеділок у лікарні Йоганнесбурга у віці 36 років. Хоча її сім'я ще не зробила офіційної заяви, шанувальники сумують і діляться світлими спогадами в соціальних мережах.

"Захара та її гітара справили неймовірний і тривалий вплив на південноафриканську музику, - написав пан Кодва в соціальній мережі X.

Захара, яка випустила п'ять альбомів, отримала десятки нагород як місцевих, так і міжнародних. У 2020 році вона увійшла до списку 100 жінок за версією BBC.

Співачка здобула популярність у 2011 році завдяки альбому Loliwe, який полюбився всій Африці.

Авторка пісень також використовувала свою платформу, щоб говорити про насильство щодо жінок у Південній Африці, яке, як вона розповіла, сталося з нею самою.

В інтерв'ю місцевому радіо минулого року Захара сказала, що її музика не для визнання, а для того, щоб принести розраду зламаним душам, які потребують зцілення.