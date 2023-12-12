Ікона африканської попмузики Захара померла у віці 36 років
Міністр культури Південно-Африканської Республіки оголосив про смерть попспівачки Булельви Мкутукани, відомої під псевдонімом Захара
Про це повідомляє BBC.
За словами міністра спорту, мистецтв і культури Зізі Кодва, вона перебувала в лікарні з ускладненнями на печінку, і уряд надавав допомогу родині "протягом деякого часу".
Вона померла в ніч на понеділок у лікарні Йоганнесбурга у віці 36 років. Хоча її сім'я ще не зробила офіційної заяви, шанувальники сумують і діляться світлими спогадами в соціальних мережах.
"Захара та її гітара справили неймовірний і тривалий вплив на південноафриканську музику, - написав пан Кодва в соціальній мережі X.
Захара, яка випустила п'ять альбомів, отримала десятки нагород як місцевих, так і міжнародних. У 2020 році вона увійшла до списку 100 жінок за версією BBC.
Співачка здобула популярність у 2011 році завдяки альбому Loliwe, який полюбився всій Африці.
Авторка пісень також використовувала свою платформу, щоб говорити про насильство щодо жінок у Південній Африці, яке, як вона розповіла, сталося з нею самою.
В інтерв'ю місцевому радіо минулого року Захара сказала, що її музика не для визнання, а для того, щоб принести розраду зламаним душам, які потребують зцілення.
- Зокрема, 9 грудня, американський актор Раян О'Ніл, який був номінований на "Оскар" та "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Історія кохання", помер у віці 82 років.
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