У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл
Американський актор Раян О'Ніл, який був номінований на "Оскар" та "Золотий глобус" за головну роль у фільмі "Історія кохання", помер у віці 82 років
Про це написав його син Патрік О’Ніл.
"Мій батько сьогодні мирно помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його так само, як і він нас", - написав він.
У Раяна О'Ніла раніше діагностували два онкозахворювання: у 2011 році в нього виявили хронічний лейкоз, а у 2012-му - рак простати.
Світова популярність прийшла до О’Ніла у 1970 році, коли він зіграв головну роль у фільмі "Історія кохання". За цю роботу актор був номінований на премії "Золотий глобус" і "Оскар".
Разом зі своєю десятирічною дочкою Татум О'Ніл він зіграв у фільмі "Паперовий місяць" режисера Пітера Богдановича. За цю роль дівчинка здобула "Оскар", ставши наймолодшою акторкою, яка коли-небудь отримувала цю премію.
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