У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл

Про це написав його син Патрік О’Ніл.

"Мій батько сьогодні мирно помер, і його любляча команда була поруч із ним, підтримуючи його так само, як і він нас", - написав він.

У Раяна О'Ніла раніше діагностували два онкозахворювання: у 2011 році в нього виявили хронічний лейкоз, а у 2012-му - рак простати.

Світова популярність прийшла до О’Ніла у 1970 році, коли він зіграв головну роль у фільмі "Історія кохання". За цю роботу актор був номінований на премії "Золотий глобус" і "Оскар".

Разом зі своєю десятирічною дочкою Татум О'Ніл він зіграв у фільмі "Паперовий місяць" режисера Пітера Богдановича. За цю роль дівчинка здобула "Оскар", ставши наймолодшою ​​акторкою, яка коли-небудь отримувала цю премію.