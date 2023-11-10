У віці 35 років помер співак і зірка серіалу "Вдома та в гостях" Джонні Руффо

Джонні Руффо помер у п'ятницю, 10 листопада, в оточенні близьких, йдеться в повідомленні його сім'ї на його сторінці в Instagram.

"З важким серцем сьогодні нам довелося попрощатися з нашим коханим Джонні. Він боровся до кінця і боровся якомога завзятіше", — йдеться в повідомленні. Його запам'ятають як "талановитого, чарівного, а часом і зухвалого хлопчика", додали вони.

Руффо здобув популярність у реаліті-шоу X Factor Australia, а потім почав зніматися в серіалі "Вдома та в гостях".

Після того, як йому поставили діагноз у 2017 році, він зробив внесок у зусилля зі збільшення фінансування лікування та поінформованості про рак мозку в Австралії.

Руффо народився в Перті в Західній Австралії і працював бетонувальником, перш ніж піти на третій сезон X Factor у 2011 році. Він випустив кілька синглів, виграв сезон "Танців з зірками" і три роки грав роль Кріса Гаррінгтона в "Вдома та в гостях".

Актор призупинив свою кар’єру після того, як йому поставили діагноз у 2017 році. Після двох років лікування він увійшов у ремісію, але рак повернувся у 2020 році.

В тогорічному інтерв’ю Руффо розповів, що його прогноз став невиправданим.

"Подивляючись на мій діагноз, мою пухлину і... середня тривалість життя становила три роки. Для мене зараз минуло п’ять років, тож я вже виграю. У якийсь момент це мене зачепить... Моя мета зараз — спробувати допомогти якомога більшій кількості людей", — казав він.