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Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи

1 листопада, 2021 понедiлок
17:26
Новини

Автомобіль із народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою за порушення правил дорожнього руху зупинила поліція та виявила фальшиві документи на машину

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"Сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух", - йдеться у дописі.

Патрульним вдалося зупинити автомобілі. В одному з них сидів Ілля Кива.

Під час перевірки виявилося, що номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.

Інспектори склали на водія Toyota 3 протоколи: за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).
 


Тим часом Ілля Кива на своїй сторінці у Facebook опублікував відео затримання та заперечив неправомірність своїх дій. "Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації і провокування на кофліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети і речі для майбутнього кримінального розслідування", - написав депутат.
 

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ПДР
депутат
патрульна поліція
ОПЗЖ
Кива
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