Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи
Автомобіль із народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою за порушення правил дорожнього руху зупинила поліція та виявила фальшиві документи на машину
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
"Сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух", - йдеться у дописі.
Патрульним вдалося зупинити автомобілі. В одному з них сидів Ілля Кива.
Під час перевірки виявилося, що номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.
Інспектори склали на водія Toyota 3 протоколи: за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).
На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).
Тим часом Ілля Кива на своїй сторінці у Facebook опублікував відео затримання та заперечив неправомірність своїх дій. "Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації і провокування на кофліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети і речі для майбутнього кримінального розслідування", - написав депутат.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе