Автомобіль із нардепом Кивою зупинили за порушення ПДР. У водія виявили підробні документи

Про це повідомляє Патрульна поліція України.



"Сьогодні, близько 11-ї години, на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР. На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух", - йдеться у дописі.



Патрульним вдалося зупинити автомобілі. В одному з них сидів Ілля Кива.



Під час перевірки виявилося, що номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам.



Інспектори склали на водія Toyota 3 протоколи: за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).



На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).



Тим часом Ілля Кива на своїй сторінці у Facebook опублікував відео затримання та заперечив неправомірність своїх дій. "Влада шукає будь-яку можливість моєї дискредитації і провокування на кофліктні дії. Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети і речі для майбутнього кримінального розслідування", - написав депутат.