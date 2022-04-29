Ілон Маск передав Україні системи збереження енергії Tesla Powerwall
Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики", – йдеться в повідомленні.
Федоров зауважив, що це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.
- Додамо, проєкт компанії SpaceX, який надає послуги супутникового інтернету, планує відкрити офіційне представництво в Україні.
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