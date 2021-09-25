Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс
Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск та канадська співачка Граймс розірвали стосунки
Подробиці наводить Еспресо.TV.
"Моя праця у SpaceX і Tesla вимагає, щоб я переважно перебував у Техасі чи за кордоном, а її робота зосереджена в Лос-Анджелесі", - сказав він виданню Page Six, наголосивши при цьому, що вони все ще кохають одне одного, але через кар'єру майже не бачаться.
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Попри розлучення свого спільного сина вони виховуватимуть разом.
Граймс поки що не коментує свої стосунки з Маском.
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- Про те, що Маск і Граймс зустрічаються, стало відомо у травні 2018-го, за два роки у них народився син. Хлопчика назвали X Æ A-12, однак пізніше ім'я довелося змінити на X Æ A-Xii.
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