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Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс

25 вересня, 2021 субота
13:00
технологiї

Засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск та канадська співачка Граймс розірвали стосунки

Подробиці наводить Еспресо.TV.

"Моя праця у SpaceX і Tesla вимагає, щоб я переважно перебував у Техасі чи за кордоном, а її робота зосереджена в Лос-Анджелесі", - сказав він виданню Page Six, наголосивши при цьому, що вони все ще кохають одне одного, але через кар'єру майже не бачаться.

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Попри розлучення свого спільного сина вони виховуватимуть разом.

Граймс поки що не коментує свої стосунки з Маском.

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  • Про те, що Маск і Граймс зустрічаються, стало відомо у травні 2018-го, за два роки у них народився син. Хлопчика назвали X Æ A-12, однак пізніше ім'я довелося змінити на X Æ A-Xii.



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космос
розлучення
Техас
Ілон Маск
США
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