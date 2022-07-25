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Ілон Маск відреагував на публікацію WSJ про роман з дружиною співзасновника Google

25 липня, 2022 понедiлок
11:30
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск назвав нісенітницею публікацію WSJ про роман з дружиною співзасновника Google Сергія Бріна

Про це Маск написав у twitter

Таким чином, засновник SpaceX прокоментував матеріал WSJ про те, що Сергій Брін розлучається зі своєю дружиною Ніколь Шенахан через його роман з нею. 

"Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі і були минулої ночі разом на вечірці. Я бачив Ніколь лише двічі за три роки, і в ці два рази поряд було багато людей. Нічого романтичного", - написав Маск.

Він підкреслив, що WSJ не взяли коментарів у жодного з героїв публікації. Самі журналісти стверджують, що Ілон Маск та представник Ніколь Шенахан не відповіли на їхні запити, а адвокат Сергія Бріна відмовився від коментарів.

  • 24 липня Wall Street Journal повідомив, що восени минулого року в Ілона Маска був короткий роман із дружиною Сергія Бріна, що спонукало співзасновника Google подати на розлучення та поклало край дружбі мільярдерів. 

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Технології
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США
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