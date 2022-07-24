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Ілон Маск та співзасновник Google Сергій Брін посварилися через жінку й припиняють спільний бізнес, - Wall Street Journal

24 липня, 2022 неділя
21:34
Культура

Дружба Ілона Маска з Сергієм Бріном розірвана ймовірно через роман. Стосунки глави Tesla з дружиною співзасновника Google призвели до того що пара, подала на розлучення

Про це пише Wall Street Journal. 

Видання повідомляє, що восени минулого року у Ілона Маска був короткий роман із дружиною Сергія Бріна. Це спонукало співзасновника Google подати на розлучення на початку цього року та припинило довгу дружбу мільярдерів.

The Wall Street Journal зазначає, що окрім цього Маск зараз вирішує бізнес-проблеми із збоєм у виробництві в Tesla та має судову тяганину через бажання відкликати свою пропозицію щодо купівлі Twitter.

Маск є найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюють у 240 мільярдів доларів, а Брін посідає восьме місце у світі з 95 мільярдами доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Видання зазначає, що чоловіки були давніми друзями та бізнес-партнерами. Брін надав Маску близько 500 000 доларів для Tesla під час фінансової кризи 2008 року, коли компанія намагалася збільшити виробництво. У 2015 році Маск подарував Бріну один із перших повністю електричних позашляховиків Tesla.

Згідно з даними джерел, останніми місяцями між двома чоловіками та їхніми командами зростає напруга. Брін наказав своїм фінансовим консультантам продати його особисті інвестиції в компанії Маска. Наскільки великі ці інвестиції та чи були вони, перевірити не вдалося.

Брін подав на розлучення з Ніколь Шанахан у січні цього року, посилаючись на "непримиренні розбіжності". За інформацією, яку надали джерела, заяву про розлучення було подано через кілька тижнів після того, як Брін дізнався про короткий роман. За словами людини, близької до Шанахан, на момент стосунків Брін і його дружина були розлучені, але все ще жили разом.

У заяві про розлучення Брін вказав 15 грудня 2021 року як дату розлучення пари. Адвокат пана Бріна відмовився від коментарів. Маск не відповів на запит про коментар. Прессекретар Шанахан також не відповіла на запити про коментарі.

Газета з посиланням на анонімні джерела пише, що роман з Маском ймовірно виник на початку грудня 2021 року на заході Art Basel у Маямі. Art Basel – це багатоденний щорічний фестиваль, який збирає заможних відвідувачів з усього світу.

На вечірці на початку цього року Маск упав на одне коліно перед Бріном і щиро вибачився за свою провину, благаючи пробачення, за словами людей, які повідомили про інцидент. Додають, що Брін визнав вибачення, але все ще не спілкується з Маском регулярно.

  • На початку червня ЗМІ повідомляли, що пара Жерара Піке та Шакіри максимально близька до розлучення після того, як співачка застукала футболіста з іншою жінкою.

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