Про це повідомляє UaФутбол з посиланням на El Periodico.

Коханці Жерара близько 20 років, вона блондинка і працює ведучою заходів. Для зустрічей із нею футболіст нібито "розконсервував" свою холостяцьку квартиру, де й мешкає останній місяць. Із Шакірою він майже не розмовляє.

Видання пише, що останніми тижнями Піке також неодноразово бачили в компанії Рікі Пуча (футболіст "Барселони", - ред.) та двох дівчат у нічних клубах Барселони; вони затримувалися там до 2-3 ночі.

В даний час футболіст та поп-зірка готують заяву – швидше за все вони повідомлять про розлучення після 11 років спільного життя. Втім, на думку джерел, зберігається і невелика ймовірність примирення.

Нагадаємо, у Піке та Шакіри зав'язалися стосунки після ЧС-2010. Пара виховує двох синів - 9-річного Мілана та 7-річного Сашка.

Відзначимо, напередодні завершився гучний процес між Джонні Депом та Ембер Хьорд. Журі присяжних за підсумками розгляду справи схилилося на бік актора.

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