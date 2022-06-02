Ще одне гучне розлучення? Зіркове подружжя співачки Шакіри та футболіста Піке розпадається після 11 років шлюбу
Зіркова пара Жерара Піке та Шакіри максимально близька до розлучення після того, як співачка застукала футболіста з іншою жінкою
Про це повідомляє UaФутбол з посиланням на El Periodico.
Коханці Жерара близько 20 років, вона блондинка і працює ведучою заходів. Для зустрічей із нею футболіст нібито "розконсервував" свою холостяцьку квартиру, де й мешкає останній місяць. Із Шакірою він майже не розмовляє.
Видання пише, що останніми тижнями Піке також неодноразово бачили в компанії Рікі Пуча (футболіст "Барселони", - ред.) та двох дівчат у нічних клубах Барселони; вони затримувалися там до 2-3 ночі.
В даний час футболіст та поп-зірка готують заяву – швидше за все вони повідомлять про розлучення після 11 років спільного життя. Втім, на думку джерел, зберігається і невелика ймовірність примирення.
Нагадаємо, у Піке та Шакіри зав'язалися стосунки після ЧС-2010. Пара виховує двох синів - 9-річного Мілана та 7-річного Сашка.
- Відзначимо, напередодні завершився гучний процес між Джонні Депом та Ембер Хьорд. Журі присяжних за підсумками розгляду справи схилилося на бік актора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе