Ілон Маск візьме участь у саміті у Великій Британії щодо ризиків використання ШІ

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що візьме інтерв'ю в прямому ефірі у технологічного мільярдера після глобального саміту з приводу потенційних небезпек використання штучного інтелекту, який відбудеться в четвер у Блетчл-парку.

Саміт у Великій Британії має на меті зібрати експертів зі штучного інтелекту та світових лідерів для обговорення потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Очікується, що в ньому візьмуть участь віце-президент США Камала Харріс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, за інформацією видання, до зустрічі також приєднаються Сем Альтман з Open AI і Нік Клегг з Meta, а також багато інших технологічних лідерів.

Намір бути присутнім на саміті підтвердив й канадський кіберненик, відомий за своїми роботами в галузі штучного інтелекту, Йошуа Бенгіо.

Також відомо, що буде присутній професор Ян Лекун, головний науковець з ШІ компанії Meta, який заявив про побоювання, що ШІ може становити загрозу для людства.

Останні досягнення в галузі штучного інтелекту були визнані революційними, але водночас і небезпечними - навіть такими, що можуть становити загрозу для самого людства. Це може призвести до масових втрат робочих місць і надмірного поширення дезінформації.