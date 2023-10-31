Ілон Маск візьме участь у саміті у Великій Британії щодо ризиків використання ШІ
Ілон Маск візьме участь у глобальному саміті у Великій Британії, метою якого є зібрати експертів зі ШІ та світових лідерів для обговорення потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом
Про це повідомляє ВВС.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що візьме інтерв'ю в прямому ефірі у технологічного мільярдера після глобального саміту з приводу потенційних небезпек використання штучного інтелекту, який відбудеться в четвер у Блетчл-парку.
Саміт у Великій Британії має на меті зібрати експертів зі штучного інтелекту та світових лідерів для обговорення потенційних ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом.
Очікується, що в ньому візьмуть участь віце-президент США Камала Харріс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зокрема, за інформацією видання, до зустрічі також приєднаються Сем Альтман з Open AI і Нік Клегг з Meta, а також багато інших технологічних лідерів.
Намір бути присутнім на саміті підтвердив й канадський кіберненик, відомий за своїми роботами в галузі штучного інтелекту, Йошуа Бенгіо.
Також відомо, що буде присутній професор Ян Лекун, головний науковець з ШІ компанії Meta, який заявив про побоювання, що ШІ може становити загрозу для людства.
Останні досягнення в галузі штучного інтелекту були визнані революційними, але водночас і небезпечними - навіть такими, що можуть становити загрозу для самого людства. Це може призвести до масових втрат робочих місць і надмірного поширення дезінформації.
- У понеділок президент Джо Байден підписав указ, який зобов'язує розробників штучного інтелекту (ШІ) ділитися з урядом США результатами досліджень з безпеки.
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