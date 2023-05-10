Ілон Маск застеріг, що не можна довіряти месенджеру WhatsApp
Мільярдер Ілон Маск певен, що користувачі не повинні довіряти месенджеру WhatsApp
Про це Маск написав у твіттері.
Мільярдер відреагував на твіт, де користувач показав знімок з екрана, що месенджер WhatsApp декілька разів використовував мікрофон поки людина спала.
"WhatsApp не можна довіряти", - пише Маск.
Пізніше Ілон Маск також написав, що взагалі не можна нікому і нічому вірити.
- Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск працює над запуском стартапу зі штучного інтелекту, який буде конкурувати з виробником ChatGPT OpenAI.
- 19 квітня Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".
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