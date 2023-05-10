Ілон Маск застеріг, що не можна довіряти месенджеру WhatsApp

Про це Маск написав у твіттері.

Мільярдер відреагував на твіт, де користувач показав знімок з екрана, що месенджер WhatsApp декілька разів використовував мікрофон поки людина спала.

"WhatsApp не можна довіряти", - пише Маск.

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Пізніше Ілон Маск також написав, що взагалі не можна нікому і нічому вірити.

Trust nothing, not even nothing — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023