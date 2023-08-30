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Головна Спорт Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400

Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400

30 серпня, 2023 середа
20:37
Спорт Ольга Харлан

У середу, 30 серпня, закінчився аукціон, на якому іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали за $10 400 - гроші підуть на реабілітацію українських військових

Про це стало відомо з лоту на eBay.

Сам аукціон закінчився 30 серпня о 19:25. Це єдина у світі лялька-копія Харлан, яку компанія Mattel виготовила у 2020 році. 

На фото: Ольга Харлан виставила на аукціон створену на її честь Барбі

Фото: Instagram Ольги Харлан

Гроші, виручені з аукціону, підуть до реабілітаційної лікарні BODRO, що в Нововолинську. Там проходить реабілітація військових ЗСУ, що повертаються з зони бойових дій. Фехтувальниця наголошує, що реабілітація – важлива частина подальшого життя воїнів.

"Ця лялька Барбі унікальна не тільки тим, що вона єдина у світі, а й тим, що вона є уособленням дівчинки, яка в будь-який час і в будь-яких умовах знаходить мотивацію викладатися якнайкраще, яка є прикладом для маленьких дівчат прагнути до своїх мрій і досягати своїх цілей", - коментує Харлан.

  • 21 серпня Харлан виставила на аукціон створену на її честь Барбі, щоб зібрати гроші на реабілітацію військових. Початкова ставка склала $10 000.
Світ
Ольга Харлан
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