Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400
У середу, 30 серпня, закінчився аукціон, на якому іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали за $10 400 - гроші підуть на реабілітацію українських військових
Про це стало відомо з лоту на eBay.
Сам аукціон закінчився 30 серпня о 19:25. Це єдина у світі лялька-копія Харлан, яку компанія Mattel виготовила у 2020 році.
Фото: Instagram Ольги Харлан
Гроші, виручені з аукціону, підуть до реабілітаційної лікарні BODRO, що в Нововолинську. Там проходить реабілітація військових ЗСУ, що повертаються з зони бойових дій. Фехтувальниця наголошує, що реабілітація – важлива частина подальшого життя воїнів.
"Ця лялька Барбі унікальна не тільки тим, що вона єдина у світі, а й тим, що вона є уособленням дівчинки, яка в будь-який час і в будь-яких умовах знаходить мотивацію викладатися якнайкраще, яка є прикладом для маленьких дівчат прагнути до своїх мрій і досягати своїх цілей", - коментує Харлан.
- 21 серпня Харлан виставила на аукціон створену на її честь Барбі, щоб зібрати гроші на реабілітацію військових. Початкова ставка склала $10 000.
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