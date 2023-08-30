Іменну ляльку Барбі фехтувальниці Ольги Харлан продали на аукціоні за $10 400

Про це стало відомо з лоту на eBay.

Сам аукціон закінчився 30 серпня о 19:25. Це єдина у світі лялька-копія Харлан, яку компанія Mattel виготовила у 2020 році.

Фото: Instagram Ольги Харлан

Гроші, виручені з аукціону, підуть до реабілітаційної лікарні BODRO, що в Нововолинську. Там проходить реабілітація військових ЗСУ, що повертаються з зони бойових дій. Фехтувальниця наголошує, що реабілітація – важлива частина подальшого життя воїнів.

"Ця лялька Барбі унікальна не тільки тим, що вона єдина у світі, а й тим, що вона є уособленням дівчинки, яка в будь-який час і в будь-яких умовах знаходить мотивацію викладатися якнайкраще, яка є прикладом для маленьких дівчат прагнути до своїх мрій і досягати своїх цілей", - коментує Харлан.