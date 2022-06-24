Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Де визначені посадові обов’язки радника, крім розпорядження керівника Офісу Президента? Який він конкурс проходив? Його доля на кінчику чорнильної чи кулькової ручки людини, яка підписує розпорядження. Таких радників, які будуть розповідати про все, можна наклацати як на конвеєрі. Вони створюють ілюзію того, що влада може на все зреагувати й все може вирішити", - зазначив він.



Магда додав, що представники влади, в тому числі радники ОП повинні мати об'єднану позицію щодо коментування тих чи інших подій.



"У нас в країні замість влади рад, яку в СРСР будували 70 років, тепер влада радників. Гадаю, ця імітація бурхливої діяльності цілком усвідомлена, тому що ці люди ні за що не відповідають. Чому в нас в етері "UA Разом" військові події коментують нефахові військові? За 8 років війни у нас є велика когорта людей, які можуть про це говорити фахово…"Гра з хорошими росіянами": я не розумію, чому офіційний спікер Офісу Президента може спершу проводити брифінг, а за годину - "фейгінити по повній програмі". Я завжди виступав за створення єдиного голосу. Де в нашій владі єдиний голос?", - наголосив Магда.



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