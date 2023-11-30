Імовірна дочка Путіна бере участь у поширенні впливу РФ на Африку, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, РФ у межах цієї стратегії пропонує країнам Африки цифрову експертизу. Зокрема до Москви на грудень запросили посадовців із близько трьох десятків африканських країн для зустрічей із російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги з покращення управління.

Проєктом опікується центр "Іннопрактика", що входить до Фонду національного інтелектуального розвитку. Гендиректором "Іннопрактики" є Катерина Тихонова - ймовірна молодша дочка Путіна.

Видання зазначає, що візит африканських чиновників до РФ є частиною інформаційно-пропагандистського проєкту "Програма обміну знаннями з електронного урядування", запущеного фондом у липні спільно з Московською вищою школою економіки.

До опікунської ради "Іннопрактики" входять керівники найпотужніших державних компаній Росії, пов'язані з Путіним, зокрема гендиректор "Роснефти" Ігор Сєчін, голова банку ВТБ Андрій Костін, виконавчий директор "Газпрому" Олексій Міллер, гендиректор збройового конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов.

"Іннопрактика" називає себе "посередником для представників науки, бізнесу, освіти та влади".

США, Євросоюз і Велика Британія у квітні 2022 року запровадили санкції проти Катерини Тихонової та її ймовірної старшої сестри Марії Воронцової через війну РФ проти України.

Міністерство фінансів США заявило, що Тихонова працює на оборонну промисловість Росії, а Воронцова керує державними програмами, що отримали від Кремля мільярди доларів на генетичні дослідження та контролюються особисто Путіним.