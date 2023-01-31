Імовірне влучання ракети: на Сумщині прогримів вибух, постраждали цивільні
Ввечері 31 січня на території держпідприємства в місті Шостка Сумської області прогримів вибух
Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Північ".
"У промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється), пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждали двоє мирних жителів, їх госпіталізовано.
Повідомлення про вибух надійшло на лінію "102" близько 18:20.
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