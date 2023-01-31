Імовірне влучання ракети: на Сумщині прогримів вибух, постраждали цивільні

Про це повідомило у Facebook Оперативне командування "Північ".

"У промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється), пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждали двоє мирних жителів, їх госпіталізовано.

Повідомлення про вибух надійшло на лінію "102" близько 18:20.

Раніше, 28 січня, російські воєнні злочинці завдали авіаудару по дитсадку та спорткомплексу на Сумщині.

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