Росія завдала авіаудар по дитсадку та спорткомплексу на Сумщині
У суботу, 28 січня, російські терористи завдали авіаційний удар по території Сумщини
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двохповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках", - пишуть в ОВА.
Наслідки уточнюються. Попередньо обійшлось без жертв.
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