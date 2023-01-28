Росія завдала авіаудар по дитсадку та спорткомплексу на Сумщині

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок удару по території м. Середино-Буда Шосткинського району була знищена стіна двохповерхового будинку, пошкоджено будівлю спортивного комплексу, в дитячому садочку пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в приватних будинках", - пишуть в ОВА.

Наслідки уточнюються. Попередньо обійшлось без жертв.

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