Імперії створюються не для переговорів
Китай — не просто союзник нашого ворога. Він той самий п'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення
Не можна ігнорувати інтереси такої могутньої держави! Світовий порядок без неї неможливий. Україна має бути прагматичною і домовлятися, а не дратувати такого гіганта. Ми повинні подвоїти дипломатичні зусилля, щоб забезпечити партнерство заради миру!
Думаєте, це про Китай? Ні. Це про Росію до вторгнення. Навіть після 2014 року в українському суспільстві був високий запит на домовленості з Росією. Зеленський виграв вибори на тезах про нада просто прєкратіть стрєлять, сісти, подивитися в очі Путіну і домовитися.
Імперії створюються не для переговорів. Вони створюються, щоб брати силою все, що їм подобається. В цьому їх суть
Проблема всіх таких миротворців в тому, що їхні уявлення про готовність домовлятися тоталітарних режимів глибоко хибні. Китай окупував Тибет, вигнав Далай Ламу, вчинив геноцид уйгурів і купи менших народів, про які ми навіть не чули, не для того, щоб домовлятися з Україною. Росія вгатила купу бабла в другу армію світу не для того, щоб гратися в танковий біатлон.
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Імперії створюються не для переговорів. Вони створюються, щоб брати силою все, що їм подобається. В цьому їх суть. Вибудовуючи дипломатичні відносини з тоталітарними режимами, про це не можна забувати ні на мить. Сподівання, що привітання диктаторів та підлабузництво зроблять вас кращими друзями й диктатори дадуть вам спокій, марні. Ми вже домовлялися з одним диктатором, і Андрєй Єрмак тримав все під контролем настільки, що ми пішли на шашлики замість війни. Але ви пам'ятаєте, чим це закінчилося.
Китай — не просто союзник нашого ворога. Він той самий П'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення
Китай — не просто союзник нашого ворога. Він той самий П'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення. Передбачаючи санкції й торговельне ембарго, Путін потребував могутнього партнера, який буде торгувати з ним навіть під санкціями. І як тільки отримав на Пекінській Олімпіаді гарантії від Китаю, зразу напав на Україну. Ось яка справжня роль і сторона Китаю у цій війні.
Разом з Росією Китай є замовником хаосу і зламу світового порядку для світового панування диктатур. Це надто велика ціль китайців, щоб поступатися нею заради інтересів якоїсь України. Не будьте наївні й не плекайте ілюзій з цього приводу. Ніяка українська дипломатія не спроможна вдовольнити запитів китайців. Бо їх запит – знищення України й передача цієї території під контроль свого васала.
Знаю, всім хотілось би вірити, що Китай нейтральний і навіть прихильний, але це не так. Прийміть неприємну правду, друзі. Що б не було, ми переможемо. Але ілюзій щодо Китаю маємо позбутися. Це питання фізичного виживання нації.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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