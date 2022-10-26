Не можна ігнорувати інтереси такої могутньої держави! Світовий порядок без неї неможливий. Україна має бути прагматичною і домовлятися, а не дратувати такого гіганта. Ми повинні подвоїти дипломатичні зусилля, щоб забезпечити партнерство заради миру!

Думаєте, це про Китай? Ні. Це про Росію до вторгнення. Навіть після 2014 року в українському суспільстві був високий запит на домовленості з Росією. Зеленський виграв вибори на тезах про нада просто прєкратіть стрєлять, сісти, подивитися в очі Путіну і домовитися.

Імперії створюються не для переговорів. Вони створюються, щоб брати силою все, що їм подобається. В цьому їх суть

Проблема всіх таких миротворців в тому, що їхні уявлення про готовність домовлятися тоталітарних режимів глибоко хибні. Китай окупував Тибет, вигнав Далай Ламу, вчинив геноцид уйгурів і купи менших народів, про які ми навіть не чули, не для того, щоб домовлятися з Україною. Росія вгатила купу бабла в другу армію світу не для того, щоб гратися в танковий біатлон.

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Імперії створюються не для переговорів. Вони створюються, щоб брати силою все, що їм подобається. В цьому їх суть. Вибудовуючи дипломатичні відносини з тоталітарними режимами, про це не можна забувати ні на мить. Сподівання, що привітання диктаторів та підлабузництво зроблять вас кращими друзями й диктатори дадуть вам спокій, марні. Ми вже домовлялися з одним диктатором, і Андрєй Єрмак тримав все під контролем настільки, що ми пішли на шашлики замість війни. Але ви пам'ятаєте, чим це закінчилося.

Китай — не просто союзник нашого ворога. Він той самий П'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення

Китай — не просто союзник нашого ворога. Він той самий П'ятий елемент, якого не вистачало Путіну для вторгнення. Передбачаючи санкції й торговельне ембарго, Путін потребував могутнього партнера, який буде торгувати з ним навіть під санкціями. І як тільки отримав на Пекінській Олімпіаді гарантії від Китаю, зразу напав на Україну. Ось яка справжня роль і сторона Китаю у цій війні.

Разом з Росією Китай є замовником хаосу і зламу світового порядку для світового панування диктатур. Це надто велика ціль китайців, щоб поступатися нею заради інтересів якоїсь України. Не будьте наївні й не плекайте ілюзій з цього приводу. Ніяка українська дипломатія не спроможна вдовольнити запитів китайців. Бо їх запит – знищення України й передача цієї території під контроль свого васала.

Знаю, всім хотілось би вірити, що Китай нейтральний і навіть прихильний, але це не так. Прийміть неприємну правду, друзі. Що б не було, ми переможемо. Але ілюзій щодо Китаю маємо позбутися. Це питання фізичного виживання нації.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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